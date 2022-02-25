التسجيل في منصة minha anem dz inscription 2022 منحة البطالة الجزائر

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عمر شويل - جدة التسجيل في منصة minha anem dz inscription 2022، موقع التسجيل في منحة البطالة فتح من أجل التسجيل في منحة البطالة 2022 من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz. ويمكن لكل الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة ممن تتوفر فيهم شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 أن يقوموا بالدخول على البوابة الإلكترونية من أجل التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بها، كما يمكنهم القيام بالتسجيل الأولي وحجز موعد خاص بهم لإجراء مقابلة شخصية مع مستشار الوكالة التابع لها في محلّ إقامته، وسيتم دراسة الطلب من طرف الجهات المعنية في وكالة التشغيل التي تسعى لتقديم أفضل الخدمات لكل طالبي العمل، وهذه المنحة من شأنها أن تساعد الأشخاص الذين لا يملكون عملا أو دخل ثابت في توفير وضع ملائم لتحقيق استفادة ريثما يجد عمل ثابت، والوكالة على استعداد للبحث عن مناصب شاغرة تناسب مؤهلات كل المتقدمين وستعرض عليهم في حال وجودها.

التسجيل في منصة minha anem dz inscription 2022

يبحث المواطنين في الجزائر عن رابط التسجيل في منحة البطالة 2022 منصة minha anem dz inscription 2022. هذه الأخيرة وضعتها وكالة التشغيل الوطنية من أجل تسهيل الأمور على كل المواطنين الراغبين في الاشتفادة من منحة البطالة التي تمّ تخصيصها لكل العاطلين عن العمل، وهي تتيح لهم القيام بالتسجيل الأولي وحجز موعد بالوكالة من أجل إجراء المقابلة مع مستشار التوجيه.

علاوة على ذلك، يمكن لكل الباحثين عن موقع التسجيل في منحة البطالة أن يقوموا بالدخول إلى رابط منحة البطالة minha.anem.dz. وهذا من أجل حجز الموعد الخاص بهم الذي سيكون في شهر مارس في إحدى الملحقات المحلية الخاصة بالتشغيل، وقد أصبحت المنصة متاحة في متناول جميع الشباب الجزائريين العاطلين من أجل التقديم بتاريخ 25 فيفري 2022.

موقع التسجيل في منحة البطالة

يمكن لكل المواطنين أن يقوموا بالدخول إلى موقع التسجيل في منحة البطالة 2022. وهذا من خلال رابط منحة البطالة الذي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz، وقد تم وضعها من أجل تسهيل الأمور على كل الجميع، ويمكن لكل المواطنين أن يتعرفوا من خلالها على شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 وحجز الموعد الخاص بهم، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

بداية يقوم المتقدم الدخول إلى رابط منصة منحة البطالة 2022

يضغط على تسجيل، ثم يعبئ كل المعلومات المطلوبة رقم البطاقة، رقم بطاقة التعريف الوطنية ثم النّقر على زرّ إرسال.

بعدها ذلك سيبدأ فحص التحقق من أهلية المتقدم للاستفادة من المنحة، أما إن رُفضه سيظهر له: “مرفوض، ليس لديكم الحق في الاستفادة من منحة البطالة”. كما سيوضح له سبب الرفض، وفي حال القبول كل سيتم توجيهه إلى المرحلة الثانية.

يكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بها الاسم واللقب، رقم الحساب البريدي الجاري.

وكذلك تحديد الموعد الخاص بالمقابلة في وكالة التشغيل مع أحد المستشارين مع الملف الورقي.

يطبع كل من ورقة التعهد والالتزام والوصل الخاص بالموعد المحدد.

حالات سحب المنحة من المستفيدين

يتم سحب المنحة في حال قدّم عرضين لطالب العمل من طرف وكالة التشغيل ورفضهما. كما سيتم عرض تكوين مهني على المستفيد من أجل تأهيله لوظيفة ما، وفي حال الرفض سيتم إيقاف الاستفادة. وكذلك كل من يحصل على منصب عمل بعد الاستفادة من المنحة ستسقط عنه تلقائيا. مع العلم بأن راتب المنحة الشهري سيبقى مستمرا إلى أن يحصل كل البطالين على عمل يضمن لهم توفير سبل العيش الكريم.

شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022

لقد وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الشروط الواجب توفرها في كل المتقدمين لمنحة البطالة عبر minha.anem.dz. أول شرط هو أن يكون السن أكثر من تسعة عشر وأقل من أربعين عاما، وألا يكون لحسابه أي نشاط خاص. كما يلزم أن يكون طلب العمل الخاص به مفعّل، مع ضرورة ألا يكون مستفيد من إحدى برامج الدعم الحكومي في الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، في حال كانت المرأة متزوجة، لا يجب أن يكون زوجها موظف أو له دخل شهري. كما يجب على كل الشباب أن يقوموا بتبرير موقفهم إزاء الخدمة الوطنية، إما بإثبات ورقة تثبت الأداء أو الإعفاء. كما لا يجب أن يكون الراغب في الاستفادة طالبا جامعيا حين يقدم الطلب، أو يزاول التكوين المهني في أحد المراكز. وألا يرفض أكثر من عرضي عمل من العروض التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل.

قيمة منحة البطالة في الجزائر

لقد تمّ إقرار قيمة الراتب الخص بمنحة البطالة، وتقدر قيمته بـ 13000 دينار جزائري، والذي سيصرف في حسابات المستفيدين في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، مع العلم بأنّ أول صبّ للمنحة سيكون في شهر مارس القادم بعد أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات الضرورية، وتعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في الجزائر وكذلك العالم العربي.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن التسجيل في منصة minha anem dz inscription 2022. الذي وضعته الوكالة الوطنية للتشغيل لكل طالبي العمل لأول مرة في الجزائر، وهذا انطلاقا من تاريخ 25 من شهر فبراير من سنة 2022.