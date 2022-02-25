نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الجواز السعودي المنتهي ورسوم وشروط التجديد الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الجواز السعودي المنتهي ، رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي هو ما سوف نتعرف علية اليوم حيث يمكنكم الاستفادة من هذه الخدمة عبر موقع ابشر الإلكتروني لخدمات الجوازات في المملكة العربية السعودية بشرط أن تكون مسجل ولديك حساب شخصي علي منصة ابشر للخدمات الإلكترونية وسوف نشرح لكم في هذا المقال علي موقع ثقفني طريقة تجديد جواز السفر السعودي في الخارج أو بداخل الأراضي الحجازية كما سوف نتعرف علي ضوابط وشروط تجديد جواز السفر السعودي المنتهي أو المتبقي فيه أيام قليلة علي انتهاء صلاحيته كما سوف نتعرف سويا علي رسوم تجديد الجواز السعودي وكم يستغرق من أيام.

تجديد الجواز السعودي المنتهي

رسوم تجديد الجواز السعودي منتهي الصلاحية هي 300 ريال سعودي بصلاحية 5 سنوات من تاريخ التجديد و600 ريال سعودي بصلاحية 10 سنوات وهذه المبالغ خاصة بكل جواز علي حدا سواء كان للفرد ورب الأسرة أو لاحد التابعين له كما يسأل البعض عن كم يستغرق تجديد الجواز السعودي وهي تتوقف علي سرعة الانتهاء من الخطوات وسرعة تسديد رسوم تجديد الجواز السعودي فور التقديم علي طلب الخدمة كما يوجد عدة طرق للسداد أهمها عن طريق بنك الراجحي.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

كما وضعت منصة ابشر الجوازات السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بعض شروط تجديد الجواز السعودي للأطفال أو لرب الأسرة أو احد تابعية الواجب توافرها في المتقدم وكذلك شروط إصدار جواز سفر سعودي وهي :

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالمواطن متواجد معه وغير مفقود أو تالف. سداد جميع رسوم تجديد الجواز فور بدء الخدمة. تسديد جميع المخالفات المرورية المسجلة عليك أو احد تابعيك أن وجدت. يجب تفعيل البصمة في ابشر ووجود صورة شخصية لك. وتشمل هذه الخدمة الفرد الأعزب وكذلك رب الأسرة أو احدي تابعية.

تجديد جواز السفر السعودي

يمكنكم الآن اتباع خطوات طريقة تجديد جواز السفر السعودي المنتهي للمواطن أو رب الأسرة أو لاحد تابعية زوجته أو الأطفال وجاءت الخطوات كما يلي :

الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني التابع للموقع الرسمي وزارة الداخلية السعودية.

كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية ونكتب كلمة المرور ورمز التحقق في الخانات الفارغة المخصصة لذلك ثم نضغط علي زر تسجيل دخول.

نذهب إلي الخدمات الإلكترونية للأفراد ومنها إلي خدماتي.

ثم نختار طريقة تجديد الجواز السعودي 2022.

بعد ذلك نقوم بملء جميع الحقول الفارغة بالبيانات الشخصية المطلوبة من قبل الموقع.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي

الآن نضع لكم رابط تجديد الجواز السعودي المنتهي ورسوم وشروط التجديد عبر بوابة ابشر الجوازات السعودية بالتعاون مع موقع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية فبعد قرأتكم للشروط يرجي منكم اتباع الخطوات المذكورة سابقا وتنفيذها داخل منصة ابشر الإلكترونية وكتابة جميع البيانات بشكل صحيح والضغط علي زر متابعة حتي تتم الانتهاء من جميع الخطوات بنجاح.