البترا تسجل الرقم الأعلى للسياحة الأجنبية منذ بداية العام

دوت الخليج :- زار مدينة البترا الأثرية، اليوم الأربعاء، ما يزيد عن 1100 زائر أجنبي، بحسب إحصائية مركز البترا، وهو الرقم الأعلى منذ بداية العام الحالي.

واعتبرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا العدد يأتي بالتزامن مع قرب تطبيق إجراءات الحكومة للتخفيف من قيود جائحة كورونا، وهو مؤشر على بدء تعافي الحركة السياحية في المدينة،وفق بترا .

وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، إن هذه الزيادة تحيي الآمال بعودة الألق السياحي للبترا ومنشآتها السياحية التي عانت كثيرا خلال العامين الماضيين من تداعيات جائحة كورونا. وأضاف أن بعض الفنادق السياحة قد وصلت إلى نسبة اشغال مرتفع في هذه الفترة، معرباً عن أمله بأن تستمر هذه الزيادة في أعداد الزوار، وبما ينعكس ايجابا على المجتمعات المحلية والمنشآت العاملة في المنطقة والاقتصاد الوطني.

وجدد الفرجات حرص إقليم البترا على تقديم أفضل الخدمات للزوار، والتوسع في ترويج الموقع، وبما يتماشى مع المكانة السياحية العالمية للبترا، باعتبارها موقع تراث عالمي وواحدة من عجائب الدنيا السبع.

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