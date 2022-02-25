عاجل- فرنسا: ليس هناك رغبة فى أوروبا وأمريكا لخوض حرب مع روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلى، اليوم الجمعة، إنه ليس هناك رغبة فى أى من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لخوض حرب مع روسيا، وذلك عقب الهجوم الروسى لأوكرانيا.





وأضافت بارلى - فى تصريحات نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن "ما نريده هو أن نكون قادرين على إنهاء هذا الغزو فى أسرع وقت ممكن، وهو غزو مريع، وبلا شك أكثر طموحًا بكثير من مجرد ضم الأراضى الأقرب إلى الحدود الروسية، ما يسمى بالأراضى المتنازع عليها". وأشارت بارلى إلى أن "هدفنا هو النجاح فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى أسرع وقت ممكن، ووضع حد لهذا العنف غير المقبول".

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