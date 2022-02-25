عاجل.. فرنسا تعلن موقفها من استبعاد روسيا من نظام سويفت

جدة - نرمين السيد - وقال لومير فى مؤتمر صحفى فى إطار مؤتمر يضم وزراء المال فى الاتحاد الأوروبى إن "بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظات، وفرنسا ليست ضمن هذه الدول". وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، على مستوى ممثلى الدفاع والخارجية، للتفاوض مع كييف، ردا على اقتراح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

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