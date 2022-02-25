عاجل.. روسيا تحث الشعب الأوكرانى على إسقاط سلطته الحاكمة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، قالت زخاروفا إنه على السلطات الأوكرانية إجراء حوار بشأن الانتخابات.

وأوضحت زاخاروفا أن الغرب ضخ كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الغرب كذلك تجاهل المخاوف الروسية المتعلقة بأوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "استنهدفنا البنية التحتية العسكرية فى أوكرانيا فقط"، موضحة أن أوكرانيا كانت تتهرب دائما من تنفيذ اتفاقات مينسك.