قسط 20 ألف ريال على 3 سنوات بدون كفيل وبدون رسوم إدارية

العملاء بمختلف الشرايح وأيضاً القطاعات يستطيعوا الآن الحصول على تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى أى ضامن عند التقديم لطلب التمويل كما متاح أيضاً للعميل الغير سعودي الحصول على هذا التمويل بقيمة تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نتحدث عن هذا التمويل الشخصي السريع المتاح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.

قسط 20 ألف ريال على 3 سنوات لدى شركة اليسر للتمويل

شركة اليسر للتمويل تتيح منتج تمويلي فوري لمبلغ تمويلي ربما يصل إلى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى حيث تتيح شركة اليسر للتمويل تمويل شخصي فوري يتميز بالآتي

التمويل الشخصي الفوري لدى اليسر مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز التمويل الفوري لدى شركة اليسر بأنه متاح بدون كفيل.

العميل الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل قيمة إلى 10 آلاف ريال سعودي بدون كفيل.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند التقديم لطلب التمويل.

أيضاً لا يحتاج التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر إلى أى أجور وكالة عند التقديم لطلب التمويل.

متاح أيضاً سداد التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 3 سنوات.

شروط التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر

القرض الشخصي الفوري لدى شركة اليسر يتميز بأنه متاح لكل العملاء سواء السعوديين وأيضاً الغير سعوديين وكذلك لا يحتاج التمويل إلى أى ضمانات ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة اليسر من أجل الحصول على التمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا تقل عن 22 عام وأيضاً لا يتجاوز 60 عام.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لابد كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر عند التقديم لطلب التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي الفوري لدى اليسر

القرض الشخصي الفوري لدى شركة اليسر متاح للسعودي وأيضاً المقيم ولكن هناك بعض المستندات الواجب توافرها