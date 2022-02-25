رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط الضمان للمتزوجه

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي من أهم برامج التنمية في المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان جودة حياة عالية لمواطنيها، ويستطيع الأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط، التي وضعتها وزارة الموارد البشرية، أن يقوموا بالتسجيل في البرنامج الجديد المطور للضمان الجتماعي، حتي يتمكنوا من الاستفادة من جميع الاشياء التي يتم تقديمها.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام ضمان اجتماعي جديد مطور في سياق تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي ، مثل خدمات إعادة الإدماج والتدريب، فضلاً عن خدمات الاستقلالية والتوظيف، ويتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يهدف النظام الجديد إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، من خلال تقديم راتب شهري للأسر ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء البلاد، و يتم جمع أموال الضمان الاجتماعي من مجموعة متنوعة من المصاد، بما في ذلك أموال الزكاة والإعانات الحكومية المعتمدة، فضلاً عن التبرعات والصدقات.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجه

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شروطا للنساء المتزوجات من سعوديين أو أجانب للحصول على الضمان الاجتماعي. تتلخص هذه الشروط على النحو التالي: