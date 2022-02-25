نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح محفظة الراجحي ببطاقة الصراف الآلي بشكل إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح محفظة الراجحي ، يتساءل العديد من العملاء التابعين لمصرف عن كيفية فتح محفظة في مصرف الراجحي و كيفية فتح محفظة أسهم في الراجحي للاستفادة من خدمات التداول المقدمة والتي يمكن للقارئ الوصول لها بصورة مباشرة وبسهولة بمجرد إنشاء حسابك عبر طريقة فتح حساب استثماري في بنك الراجحي عبر الإنترنت وكل المطلوب منك أن يكون لديك حساب خاص بك بالمصرف وذلك للدخول في البورصة السعودية مع مصرف الراجحي والبدء في التداول في الأسهم التي ترغب بها وإذا أحببت يمكنك الدخول للسوق العالمي أيضا أو لأي بلد أجنبي تريد المشاركة والاستثمار فيه عبر الجوال أو الجهاز الإلكتروني التابع لك.

طريقة فتح محفظة اسهم في الراجحي

بعد أن تساءل الكثير عن إنشاء محفظة في الراجحي بطريقة إلكترونية لعملاء الراجحي لبدء الاستثمار في الأسواق والأسهم والاستفادة من الدخل الإضافي المقدمة من الراجحي تداول كابيتال أو الراجحي كابيتال وذلك عبر فتح محفظة تداول الراجحي، حيث يقدم مصرف الراجحي خدماته وفقا للهيئة الشرعية بالسعودية لذا يعتبر المصرف مصرفا إسلاميا بصورة رسمية وتخضع كل الأعمال المالية التابعة لبقية شركات المصرف كلها إلى ملاحظة الهيئة الشرعية ومنها الراجحي كابيتال التي تعتبر من أساسيات البنك في السعودية، ولمعرفة طريقة فتح محفظة استثمارية في بنك الراجحي عليك باتباع الآتي:

أولا ادخل على موقع مصرف الراجحي الرسمي.

ثانيا ادخل على الخدمات.

ثالثا اختر فتح محفظة في بنك الراجحي.

رابعا اضغط على لنبدأ.

خامسا سيقوم البنك بتحويلك لصفحة أخرى للتابع العملية.

سادسا اكتب بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك.

سابعا بكتابة الرقم السري للبطاقة.

ثامنا اكتب الرمز التأكيدي أمامك لتأكيد التعامل البشري.

تاسعا سيقوم المصرف بالتأكيد على الإجراء بإرسال رسالة نصية لجوالك المسجل لدى البنك.

عاشرا قم بتأكيد وكتابة الرسالة النصية في المكان المحدد.

بعد ذلك انقر على التالي.

بهذا تكون قد أنشأة محفظة استثمارية خاصة بك في المصرف إلكترونيا في خطوات مباشرة وسهلة.

شروط فتح محفظة استثمارية في مصرف الراجحي

يتساءل عديد أيضا عن الشروط المطلوبة من أجل عملية الحصول على حساب الراجحي تداول التابع لك حيث يتيح مصرف الراجحي لمستخدميه فتح المحفظة مجانا دون دفع رسوم خاصة من أجل فتح الحساب لكن يشترط بعض شروط من أجل إتمام فتحها بصورة صحيحة والحصول على حسابك واستكمالها بصورة مباشرة دون أن تواجهك مشكلة في أي حقل من حقول البيانات التابعة لك، ولمعرفة شروط فتحها فهي كالآتي:

أولا أن يكون لديك حساب جاري في الراجحي.

ثانيا أن تكون بالبطاقة المصرفية سارية المفعول من أجل استكمال فتح حساب الراجحي تداول.

ثالثا في حالة عدم توفر البطاقة التابعة لك بملء المعلومات والتوجه للفرع من أجل القيام بالعملية بشكل صحيح.

إضافة محفظة جديدة على حسابك

من أجل إضافة محفظة أخرى على حسابك الشخصي فإن الراجحي تداول تمنح محفظة المكسب عملاء بنك الراجحي عوائد مالية كبيرة بالاستثمار ومتابعة العمليات والسوق سواء كان أجنبيا أو محليا بصورة لحظية وعلى مدار الساعة لمتابعة الأسعار بصورة مباشرة للتسهيل على العميل اتخاذ القرار الخاص به بصورة سليمة، وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا بإدخال الهوية أو الإقامة التابعة لك.

ثانيا بإدخال رقم العميل.

ثالثا أو بكتابة الرقم التابع للمحفظة التابعة لك.

رابعا بالضغط على التالي.

خامسا سيتم التأكيد على عملية إنشاء محفظة أخرى عبر رقم الجوال التابع لك المسجل لدى الراجحي.

بهذا يكون لديك حساب لدى الراجحي كابيتال للاستفادة من التداول والاستثمار سواء السعودي أو العالمي بصورة صحيحة، كما يمكن للقارئ بدء التداول مع الجزيرة عبر المحفظة الاستثمارية.