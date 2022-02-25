عاجل.. ألمانيا تناشد روسيا وقف الهجوم ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال شتاينماير، فى بيان فى مقره الرئاسى بقصر بليفو فى برلين: "أوقف جنون هذه الحرب الآن!"، مضيفا أن بوتين "شن حربا هجومية على أوكرانيا بذرائع كاذبة".

وأشار الرئيس إلى أن ما يمر به المواطنون فى أوكرانيا الآن رهيب، مؤكدا أن لا أحد يريد عداوة مع الشعب الروسى، "لكن هذا الظلم لا يمكن أن يبقى دون رد واضح".

فى وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، على مستوى ممثلى الدفاع والخارجية، للتفاوض مع كييف، ردا على اقتراح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.