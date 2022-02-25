عاجل.. ماكرون: فرنسا ستقدم معدات دفاعية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون -فى خطاب اليوم الجمعة- أن فرنسا تعتزم تقديم "مساعدات إضافية بمقدار 300 مليون يورو إلى جانب المواد الدفاعية التى تحتاج إليها أوكرانيا". ولفتت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إلى أن فرنسا لم تقدم أسلحة من قبل إلى أوكرانيا، لكنها قدمت مساعدات إنسانية ودعمًا ماليًا لـ"كييف".

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