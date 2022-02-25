عاجل.. الناتو: روسيا تقوض الأمن فى القارة الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، دعا ستولينبرج، فى تصريح صحفى، روسيا لوقف أعمالها العسكرية فورا فى الأراضى الأوكرانية.
وفى وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، على مستوى ممثلى الدفاع والخارجية، للتفاوض مع كييف، ردا على اقتراح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.
يُشار إلى أن الرئيس الأوكرانى زيلينسكى قد أبدى استعداده، فى وقت سابق اليوم، لمناقشة "الوضع المحايد" لأوكرانيا مع روسيا، ودعا إلى إجراء محادثات لحل الأزمة، وبحث وضع البلاد المحايد والضمانات الأمنية، ووصفت الكرملين تصريحات زيلينسكى بالـ"حركة فى الاتجاه الإيجابى".
وفرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على روسيا، بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعترافه بإقليمى دونيتسك ولوجانسك.
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