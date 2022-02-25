نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة البطالة الجزائر 2022 رابط وشروط التسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل للاستفادة بالدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة البطالة الجزائر 2022 ، هناك الكثير من عمليات البحث التي تتزايد في تلك الساعات لمعرفة التفاصيل حول صرف منحة البطالة الجزائر 2022، وكانت السلطات الجزائرية قد أطلقت منحة البطالة للعاطلين عن العمل والتي يتم التسجيل بها عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وتحرص الوكالة على استقبال طلبات التوظيف على مدار 24 ساعة، وكان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن قد أصدر بيانًا رسميًا لتوضيح طرق التقديم على المنحة والمبلغ الذي سيتم صرفه للمواطنين العاطلين عن العمل، وتقدر المنحة بقيمة 13 ألف دينار جزائريًا وهو ما يعادل 82 يورو.

منحة البطالة الجزائر 2022

حددت السلطات الجزائرية عدد من الشروط التي لابد من تواجدها في المواطنين للاستفادة من منحة البطالة للعاطلين عن العمل من الشباب الخريجين أو غير الخريجين، وذلك من أجل الوقوف بجانب الشباب ومساعدتهم في إيجاد مصدر للدخل لمساعدتهم في العيش حياة كريمة في ظل الظروف الحالية والتي أدت إلى توقف المزيد من الأعمال وحرمان الكثيرين من مصادر الدخل لهم.

شروط التسجيل في منحة الجزائر

هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها في الشباب العاطلين عن العمل بدولة الجزائر من أجل الاستفادة بالمنحة المقدمة من السلطات الجزائرية، وذلك لضمان وصول الأموال إلى المواطنين الأكثر حاجة، وتوفير حياة كريمة لهم، وتلك الشروط هي :

لابد أن يكون المتقدم للمنحة جزائري الجنسية ومقيم بصورة رسمية داخل الجزائر.

أن يكون المتقدم عاطل عن العمل وليس لديه أي مصدر دخل.

ألا يقل عمر المستفيد عن 19 عام وألا يزد عن 60 عام.

أن يكون مسجل طالب عمل لأول مرة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وتكون المدة للتسجيل لا تزيد عن 6 أشهر.

ضروري أن يوضح المتقدم موقفه من الخدمة الوطنية.

ألا يكون المتقدم له أي دخل ثابت سواء كان من جهات حكومية أو خاصة.

ألا يكون المستفيد مسجلًا في أي من الهيئات والمؤسسات التعليمية كالتعليم العالي أو التكوين المهني.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر

يمكن لكافة المواطنين العاطلين عن العمل بدولة الجزائر ممن ليس لديهم أي دخل ولديهم القدرة على العمل ويبحثون عن فرصة حقيقية التقديم والتسجيل في رابط المنحة للحصول على المبلغ المالي المقدم من دولة الجزائر والذي حدد بقيمة 13 ألف دينار جزائري، حيث أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم بداية من شهر مارس 2022، ويمكن التسجيل في المنحة بإتباع تلك الخطوات البسيطة :

الدخول على رابط الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الإنترنت.

الضغط على أيقونة التسجيل في منحة العاطلين عن العمل.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة.

إرسال المستندات المطلوبة وأهمها التقارير الطبية التي تؤكد البيانات المذكورة.

الضغط على إرسال الطلب بعد التأكد من صحة البيانات لتصل رسالة تؤكد إرسال الطلب.

يمكن الانتظار لبعض الوقت حتى يتم الرد من السلطات الجزائرية بالموافقة أو الرفض على الطلب، وبعدها يتم صرف المنحة في حالة مطابقة البيانات واستحقاق المواطن.