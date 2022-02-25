رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني pdf

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان فى ظل التأكيدات التي جاءت على لسان كبار المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول سيبدأ أعمال اعلانها فى أعقاب ايام قليلة من الان على شكل وصورة الكترونية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول اكد حولها عدد كبير من المسؤولين على انها من المخطط على ان يتم الاعلان عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا بعد الانتهاء من أعمال اعتماد ظهورها اون لاين على تلك المواقع بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تجري على مدار الساعة للاجل تسريع امكانية رفع نتائج الطلاب على شكل ملفات pdf، عليه نستعرض ونتابع من خلال الفقرة التالية طرق الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2021/2022

أشار عدد كبير من المسؤولين على ان نتائج الصف الثالث المتوسط سيجري اعمال رفعها بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا أو غيرها من المنصات التي ستكون أمام الطلاب والطالبات على نحو جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على أيقونة عرض النتائج على ان تكون النتائج على الفور

علماً على ان وزارة التربية والتعليم العراقية وعدد كبير من المصادر المسؤولة اكدت على ان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول جاءت بنسبة نجاح مرتفعة للغاية مقارنة بنسب نجاح الاعوام الماضية على ان نوافيكم على راس الساعة كافة التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج، حيث يتفائل عدد كبير من الطلاب حيالها لذا نوافيكم ونتابعها من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على مدار الساعة.