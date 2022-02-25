شروط الحصول علي تمويل سلفة النقدي بدون تحويل الراتب

تمويل شخصي اون لاين بالممكلة العربية السعودية لجميع المواطنين، وهوا تمويل منصة سلفة النقدي التي يقدم بمبلغ يصل الي خمسة ألاف ريال سعودي، حيث أعلنت منصة سلفة عن تمويلها من قبل لدعم الأشخاص لحصولهم علي سلفة ماليه بسيطه لسداد ديونهم أو لتلبي الاحتياجات الهامة وبفترة سداد مرنه، حيث ان التمويل يوجد له بعض الشروط التي تحددها منصة سلفة وذلك من اجل ضمان العميل علي انه سوف يقوم بسداد المبلغ المقدم بدون تحويل الراتب، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نوضح شروط الكسول علي تمويل منصة سلفة الالكتروني.

شروط التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة الالكترونية

التمويل يقدم بمبلغ يبدأ من الف ريال سعودي ويحصل الي خمسة ألاف ريال سعودي فقط كحد اقصي، كما ان التمويل يتوفر لجميع المواطنين السعودين بالمملكة فقط وليس مسموح للوافدين التقديم، تمويل منصة سلفة هوا تمويل إلكتروني ويعد من اهم السلفات المالية المتساهلة التي يلجئ اليها العديد من المواطنين عند تعاثرهم في احد الديون المعجلا أو لشراء احد الأشياء الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفترة سداد يقف التمويل الشخصي تصل الي 24 شهرا لسداد التمويل الشخصي، حيث أوضحت منصة سلفة انه لا بد علي العميل المتقدم ان يكون قد قضي فترة عمل لا تقل عن ثلاثة اشهر وذلك للعميل التي يقضي خدمة عمل في القطاع العام كما انه لا بد الا يقل عمره عن ثمانية عشر عام، أما إذا كان العميل يعمل بأحد القطاعات الخاصة فلا بد ان يكون قد مضي فترة ستة اشهر عن خدمة عمله ولا يقل الراتب الشهري للعميل عن 4000 ريال سعودي.

ميزة تمويل سلفة النقدي/ المستندات المطلوبة