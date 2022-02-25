عاجل.. الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف أوكرانى فروا خلال يومين

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، جاء ذلك فى تغريدة نشرها المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى على حسابه فى موقع تويتر. وقال جراندى: "فر أكثر من 50 ألف لاجئ أوكرانى من بلادهم فى أقل من 48 ساعة - معظمهم إلى بولندا ومولدوفا". وحذر المسؤول الأممى من أن "الكثيرين غيرهم يتجهون نحو حدود البلدين". وختم تغريدته بالقول: "خالص الشكر لحكومات وشعوب الدول التى تبقى حدودها مفتوحة وترحب باللاجئين". وفرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقوبات على روسيا، بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعترافه بإقليمى دونيتسك ولوجانسك.

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