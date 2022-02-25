بكين: بوتين أبلغ نظيره الصينى باستعداد روسيا لعقد محادثات مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعرب، فى محادثة هاتفية مع نظيره الصينى شى جين بينج، استعداد موسكو لعقد محادثات رفيعة المستوى مع كييف.





وقالت الخارجية الصينية - فى بيان عبر موقعها الإلكترونى - "إن روسيا مستعدة للتفاوض مع الجانب الأوكرانى على مستوى عال". وأكد بوتين - فى خطاب متلفز صباح أمس - أنه "استجابة لطلب من رؤساء جمهوريات دونباس، واتخذ قرارًا بتنفيذ عملية عسكرية خاصة من أجل حماية الأشخاص الذين عانوا من سوء المعاملة والإساءة والإبادة الجماعية التى ارتكبها نظام كييف لمدة 8 سنوات". وشدد الرئيس الروسى، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.

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