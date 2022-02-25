عاجل.. زيلينسكى يتجول فى كييف: جاهزون جميعا للدفاع عن أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشدد الرئيس الأوكرانى، فى الشريط المصور، على "أننا جاهزون جميعًا للدفاع عن أوكرانيا"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
وقال: "نحن جميعًا هنا للدفاع عن استقلالنا ودولتنا، سوف تستمر على هذا النحو.. المجد للمدافعين عنا.. المجد لأوكرانيا".
فى وقت سابق، اليوم، دعا الرئيس الأوكرانى، نظيره الروسى للجلوس على مائدة المفاوضات بعد أن نفذت موسكو عمليات عسكرية طالت العاصمة كييف.
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