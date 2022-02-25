نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي يوضح بنود الاستقالة للوافدين والأجانب في المقال التالي
قانون العمل السعودي من اهم التي يجب على المواطن والمقيم أن يكون على دراية ومعرفه كافة تفاصيل وبنود هذا القانون وذلك بعد تطويره، وتعمل الحكومة السعودية على مواكبه كافة المستجدات على ساحة العمل وبتالي تعمل الحكومة علي تسنين قانون العمل الذي يتضمن حقوق وواجبات العاملين من أبناء الوطن أو من الوافدين في مختلف حالات العمل من عُطل وإصابات وترقيات واستقالات وغيرها، كما تحدثنا في مقال سابق عن الحالات التي يحق للعامل اجر أضافي فيها، سوف نستعرض لكم في السطور التالية بعض البنود الهامة التي توضح مالك وما عليك إذا هممت إلي تقديم استقالتك من المؤسسة التي تعمل بها سواء كنت من المواطنين أو الوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، وهذا على أساس الحق الذي كفله قانون العمل السعودي للعامل الوافد الحق في التقدم بطلب استقالته من عمله وبالتالي فسخ العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها.
الاستقالة في قانون العمل السعودي
ويمكن للعمال الوافدين المقيمين علي الأراضي السعودية التقدم باستقالاتهم التي يجب أن تكون مكتوبة وموجهة إلى صاحب العمل وأن تقدم في وقت معين بعد الالتحاق بالوظيفة، وفي السطور التالية سوف نستعرض لكم بعض ما يخص الأحكام المتعلقة بالاستقالة في قانون العمل السعودي كما أعلنتها وزارة الموارد البشرية السعودية فقد تم تحديدها وفقًا لنوع العقد إن كان محدد بمدة أو غير محدد بمدة، وهذه هي البنود:
- بالنسبة للعقود المحددة بمدة والتي تكون موقعة بين العامل وصاحب العمل وتنص على عمل العامل لفترة معينة يتم تحديدها مسبقًا وتُذكر في هذا العقد، وفي حالة رغبة العامل وصاحب العمل في استكمال العمل بعد انتهاء هذه المدة فيتم تجديد العقد بمدة جديدة، أما إذا أراد العامل أن يتقدم باستقالته قبل انتهاء هذه المدة ففي هذه الحالة عليه أن يقدم تعويضا لصاحب العمل عن المدة المتبقية في هذا العقد.
- وبالنسبة للعقود غير محددة المدة فإذا أراد العامل أن يتقدم باستقالته فيجب أن يكون ذلك قبل ترك العمل بـ 30 يوما، حيث يوجه إنذار مكتوب لصاحب العمل يخبره فيه بتقديم استقالته، وخلال فترة الإنذار يظل عقد العمل ساري دون أن يتقاضى العامل أجره، فيكون ذلك بمثابة التعويض الذي يقدمه العامل لصاحب العمل، وإذا طابقت الاستقالة القواعد الخاصة بإنهاء عقد العمل فيتم قبولها في اليوم الأخير للعامل في المؤسسة.
- حقهم في الحصول على مكافأة عند انتهاء عقد العمل عن فترة عمله كاملة، كذلك الحصول على الأوراق والشهادات التي قدمها العامل في بداية التحاقه بالعمل، بالإضافة إلى حصولهم على شهادة خبرة تحتوي على بيانات العامل وهي اسمه وبداية العمل ونهايته ونوعه.
- كما تم تحديد مكافآت نهاية الخدمة عند تقديم الاستقالة، فإذا تقدم العامل باستقالته وكانت خدمته تقل عن عامين فلا يحق له الحصول على تلك المكافأة، وإذا استقال العامل الذي تراوحت فترة عمله ما بين سنتين و 5 سنوات فيحصل على ثلث المكافأة.
- وإذا تراوحت فترة العمل ما بين 5 سنوات إلى 10 سنوات وتقدم باستقالته فيحصل على ثلثي المكافأة، أما إذا زادت فترة العمل عن 10 سنوات يحصل العامل على المكافأة بالكامل، ويتم حساب تلك المكافأة بالأجر الذي كان يتقاضاه العامل قبل تقديم الاستقالة.
- إذا تقدم العامل باستقالته ووافق عليها صاحب العمل ورغب العامل بعد ذلك في التراجع عنها، فيحق لصاحب العمل أن يعيد العامل للعمل أو أن يرفض إعادته.
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