قانون العمل السعودي يوضح بنود الاستقالة للوافدين والأجانب

قانون العمل السعودي من اهم التي يجب على المواطن والمقيم أن يكون على دراية ومعرفه كافة تفاصيل وبنود هذا القانون وذلك بعد تطويره، وتعمل الحكومة السعودية على مواكبه كافة المستجدات على ساحة العمل وبتالي تعمل الحكومة علي تسنين قانون العمل الذي يتضمن حقوق وواجبات العاملين من أبناء الوطن أو من الوافدين في مختلف حالات العمل من عُطل وإصابات وترقيات واستقالات وغيرها، كما تحدثنا في مقال سابق عن الحالات التي يحق للعامل اجر أضافي فيها، سوف نستعرض لكم في السطور التالية بعض البنود الهامة التي توضح مالك وما عليك إذا هممت إلي تقديم استقالتك من المؤسسة التي تعمل بها سواء كنت من المواطنين أو الوافدين الأجانب المقيمين في المملكة، وهذا على أساس الحق الذي كفله قانون العمل السعودي للعامل الوافد الحق في التقدم بطلب استقالته من عمله وبالتالي فسخ العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها.

الاستقالة في قانون العمل السعودي

ويمكن للعمال الوافدين المقيمين علي الأراضي السعودية التقدم باستقالاتهم التي يجب أن تكون مكتوبة وموجهة إلى صاحب العمل وأن تقدم في وقت معين بعد الالتحاق بالوظيفة، وفي السطور التالية سوف نستعرض لكم بعض ما يخص الأحكام المتعلقة بالاستقالة في قانون العمل السعودي كما أعلنتها وزارة الموارد البشرية السعودية فقد تم تحديدها وفقًا لنوع العقد إن كان محدد بمدة أو غير محدد بمدة، وهذه هي البنود: