نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني pdf ومعدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني pdf ستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت الاخبار حول تلك النتائج بعدما ان تم الاعلان عن بدء نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وغيرها من المواقع التعليمية التي زادت حولها مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف عليها واستخراجها على نحو نستعرضها الان ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع نتائج القبول الموازي 2022

البحث يتزايد إلى معدل كبير وملحوظ حول اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي ومعدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على نشر نتائج القبول الموازي الكترونياً عبر موقع وزارة وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أكدت المصادر الكبير والمسؤولة داخل وزارة الرتبية والتعليم العراقية على الانتهاء الرسمي من كافة أعمال رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي على ان يتم التأكيد على ان نتائج القبول الموازي يجري أعمال نشرها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طرق الكشف والاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت بمنتهى السهولة الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او من خلال موقع نتائجنا أو غيرها من المواقع التعليمية التي جاءت أمام الطلاب والطالبات على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

تحديد المحافظة

النقر على أيقونة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج

هذا وقد كدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي تم الإعلان عنها بعد التأكيد على ان نتائج القبول الموازي تم الانتهاء من أعمال رفعها بعد الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد بيانات المتقدمين على القبول الموازي فى شتى المحافظات العراقية الموجودة بالعراق

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.