نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إصدار ملكية مركبة في الإمارات العربية المتحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير ممن هم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة علي كيفية إصدار شهادة ملكية مركبة, فيمكن لهؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن كيفية إصدار شهادة ملكية مركبة في الإمارات, لنجيب لكم علي هذا السؤال بأنه يمكن إصدار شهادة ملكية مركبة بطريقة إلكترونية خاصة تقدمها وزارة الداخلية الإماراتية عبر موقعها الرسمي, ولكي تتمكن من إصدار شهادة ملكية مركبة في الإمارات العربية المتحدة لابد أن تعرف الرسوم التي تم وضعها لاستخراج هذه الشهادة.

رسوم إصدار شهادة ملكية مركبة في الإمارات العربية المتحدة

وضعت وزارة الداخلية الإماراتية تسعيره لكل المركبات التي يرغب أصحابها في إصدار شهادة ملكية لها, ويمكن التعرف علي هذه التسعيرة في هذه الفقرة.

أربعمائة درهم مركبة خفيفة خصوصي

أربعمائة درهم مركبة خفيفة عموم.

خمسمائة درهم للمركبات شحن يزيد عن ثلاث أطنان خصوصي

سبعمائة وخمسين درهم شحن يزيد عن ثلاثة أطنان عمومي.

ستمائة درهم جهاز ميكانيكي خفيف خصوصي

ثمانمائة درهم جهاز ميكانيكي خفيف عمومي.

خمسمائة درهم شحن أقل عن اثني عشر طن خصوصي.

ستمائة وخمسين درهم شحن أقل عن اثني عشر طن عمومي.

تسعمائة درهم شحن أكثر عن اثني عشر طن خصوصي.

ألف ومائتين درهم شحن أكثر عن اثني عشر طن عمومي.

ألف درهم جهاز ميكانيكي ثقيل خصوصي.

ألف وثلاثمائة درهم جهاز ميكانيكي ثقيل عمومي.

مائتين درهم دراجة نارية.

خمسمائة درهم حافلية خصوصي أقل من سبعة وعشرين راكب.

ستمائة درهم حافلة عمومي أقل من سبع وعشرين راكب.

ألف ومائتين درهم حافلة خصوصي أكثر من سبع وعشرين راكب.

مراحل إصدار شهادة ملكية مركبة في دولة الإمارات العربية المتحدة

بعد الاطلاع علي رسوم إصدار شهادات ملكية مركبة في دولة الإمارات العربية المتحدة وترغب في هذه اللحظة استخراج الشهادة بطريقة إلكترونية وليس بالطريقة التقليدية فيمكنك القيام بالخطوات التي سنعرضها الآن لك لتملك شهادة ملكية المركبة التي تملكها.