كيفية إصدار شهادة حسن سير وسلوك في الامارات

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عمر شويل - جدة عند التقدم إلي وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة فإنهم يطلبون أن يحضر المتقدم شهادة حسن سير وسلوك, لقد وفرت وزارة الداخلية بناءً علي ذلك خدمة إلكترونية لكل الأشخاص الذين يرغبون في إصدار شهادة حسن سير وسلوك للتقدم بها إلي الوظيفة أو أي مكان آخر يرغب في التقدم إليه, ويتم تعريف شهادة حسن السير والسلوك بأنها شهادة تثبت خلو صحيفة المتقدم الجنائية من السوابق الاجرامية ومدى التزامه بالقانون وعدم ارطباته بقضايا او اعمال مخالفة ومخلة بالشرف والأمانة وذلك في فترة وجوده بدولة الامارات منذ نشأته أو عمله أو خلال تعامله في حياته العادية او منذ اقامته بالدولة.

رابط استخراج شهادة حسن سير وسلوك

يبحث الكثير من الأشخاص علي الرابط الذي من خلاله يمكن أن يقوموا باستخراج شهادة حسن سير وسلوك في دولة الإمارات العربية المتحدة, وذلك لتقديمها الي من يخصه الأمر, فيمكنك أن تقوم بالضغط علي هذا الرابط لإصدار شهادة حسن سير وسلوك.

كيفية إصدار شهادة حسن سير وسلوك بدولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن أن تقوم باستخراج شهادة حسن سير وسلوك في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريقة موقع وزارة الداخلية السعودية, حيث إصدار شهادة حسن السير والسلوك من اختصاصات الإدارة العامة للشرطة الجنائية بالإمارات..

الدخول علي موقع وزارة الداخلية الرسمي.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

البحث عن خدمة إصدار شهادة حسن سير وسلوك.

الضغط علي أبدا الخدمة.

قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم او البريد الإلكتروني, ثم كتابة كلمة المرور, ويمكنك تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية.

من خلال الخطوة السابقة تستطيع إصدار شهادة حسن سير والسلوك.

الاوراق المطلوبة لإصدار شهادة حسن سير وسلوك في دولة الإمارات العربية المتحدة

أثناء التقدم لإصدار شهادة حسن سير وسلوك في دولة الإمارات العربية المتحدة يجب أن تقوم بإحضار الأوراق والمستندات التي حددتها الإدارة العامة للشرطة الجنائية.