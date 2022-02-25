بايدن يعين براون جاكسون أول قاضية سوداء للمحكمة العليا

جدة - نرمين السيد - عيّن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، القاضية السوداء كيتانجى براون جاكسون فى المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، ما سيشكل سابقة تاريخية اذا تمكنت من الحصول على تأييد مجلس الشيوخ لتثبيتها فى هذا المنصب.





وكتب بايدن، فى تغريدة "إنها واحدة من ألمع العقول القانونية فى أمتنا، وستكون قاضية استثنائية". ويفترض أن يقدم بايدن مرشحته رسميا فى البيت الأبيض بعد ظهر الجمعة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز". وقال زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منتقدا إن "القاضية جاكسون هى الخيار المفضل للمصالح المالية القاتمة لأقصى اليسار". فى المقابل، أكد البيت الأبيض فى بيان أن "القاضية جاكسون مؤهلة بشكل استثنائى" متحدثا عن لحظة "تاريخية". كانت جاكسون ضمن ثلاث قاضيات سود وصلن الى الخيار النهائى، فى ختام عملية اختيار جرت بشكل مدقق لتجنب إفساح المجال امام التعرض لانتقادات خلال مرحلة التثبيت فى الكابيتول.

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