إحصاء أمريكى: 10.8% من الأطفال الأمريكيين يعانون من انعدام الأمن الغذائى

واستخدم الفريق البحثى التابع للمركز الوطنى للإحصاءات الصحية فى ولاية ميريلاند، بقيادة الدكتورة هايدى أولمان، دراسة مسحية للصحة الوطنية من 2019 إلى 2020 لوصف النسب المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و17 عامًا الذين يعيشون فى أسر تعانى من انعدام الأمن الغذائى خلال الأيام الثلاثين الماضية حسب خصائص اجتماعية وديموجرافية وعائلية مختارة.
ووجد الباحثون أن 10.8% من الأطفال يعيشون فى أسر عانت من انعدام الأمن الغذائى خلال الثلاثين يومًا الماضية خلال الفترة من 2019 إلى 2020.
وكانت النسبة المئوية للأطفال الذين يعيشون فى أسر تعانى من انعدام الأمن الغذائى أعلى بالنسبة لغير ذوى الأصول الأسبانية من غيرهم، وكلا الفئتين كانتا أعلى من الأطفال البيض غير اللاتينيين (بنسب 18.8 و 15.7 و 6.5% على التوالى).
وكانت نسبة الأطفال ذوى الإعاقة الذين يعيشون فى أسر تعانى من انعدام الأمن الغذائى أعلى من النسبة المئوية لغير ذوى الإعاقة (19.3 مقابل 9.8%)، ولوحظ تباين فى النسب المئوية للأطفال الذين يعيشون فى أسر تعانى من انعدام الأمن الغذائى، كما لوحظت صلة بين انعدام الأمن الغذائى الأسرى وخصائص الأسرة مثل هيكلها وعدد الأطفال.
وأوضح الباحثون أن الحصول على طعام كافٍ ومغذٍ هو محدد اجتماعى رئيسى للصحة، وقد تساهم التفاوتات فى انعدام الأمن الغذائى فى عدم المساواة فيما يتعلق بصحة الطفل.
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