عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على بوتين

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على غرار الاتحاد الأوروبى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وكان الاتحاد الأوروبى أدرج مساء اليوم، الرئيس الروسى بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف ضمن قائمة العقوبات على روسيا. فى وقت سابق، اليوم، دعا الرئيس الأوكرانى، نظيره الروسى للجلوس على مائدة المفاوضات بعد أن نفذت موسكو عمليات عسكرية طالت العاصمة كييف.

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