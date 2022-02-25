نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة البطالة minha anem dz الوكالة الوطنية للتشغيل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منحة البطالة minha anem dz والتسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha من أكثر الكلمات بحثا بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر anem.dz عن فتح أبواب التسجيل في منحة البطالة 2022. هذا وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن عن تقديم راتب شهري لكل الشباب الذين لا يملكون منصب عمل أو دخل شهري، ومن شأن هذه الإعانة المادية أن توفّر لهم سبل الحياة الكريمة، ويمكن لكل من تتوفر فيهم شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 أن يقوموا بالتقديم من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz وكذلك حجز موعد في أحد مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل في أقرب مركز له، وسنتوسع في ذكر تفاصيل أكثر من خلال مقالنا هذا.

رابط التسجيل في منحة البطالة minha anem dz

يبحث آلاف الجزائريين عن رابط التسجيل في منحة البطالة minha anem dz، وهذا من أجل التسجيل في منحة البطالة 2022. وتعتبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz هي الجهة المسؤولة عن هذه المنحة، والتي سترافق كل الشباب العاطلين في مسارهم للبحث عن عمل، وفي حال توفر منصب عمل يناسب مؤهلاتهم وقدراتهم سيتم استدعاؤهم من أجل شغله.

بالإضافة إلى ذلك، بعد أن يقوم كل طالب عمل للمرة الأولى بالتسجيل من خلال رابط منحة البطالة. ويدون كل المعلومات الشخصية المطلوبة من رقم البطاقة وغيرها يستطيع أن يحجز الموعد الخاص بالمقابلة في التوقيت الذي يناسبه. وبهذا يكون قد أتم التسجيل من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة. ولن يبقى له سوى التسجيل الورقي يوم المقابلة، ويتم التسجيل الإلكتروني من خلال ما يلي:

الولوج إلى رابط منحة البطالة 2022 minha.anem.dz.

minha.anem.dz. اختر زرّ التسجيل من أعلى القائمة بعد أن تقرأ كل الشروط والأحكام الضرورية.

اكتب رقم التسجيل الخاص بك وكذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية ثم أرسل بياناتك.

عليك أن تنتظر للحظات حتى يتم التحقق منها، في حال رفضك سيظهر لك سبب الرفض. وفي حالة القبول ستنتقل مباشرة إلى المرحلة التي تليها.

ستجد خانات أخرى أدرج فيها رقم الحساب البريدي وكذلك الاسم واللقب.

احجز التاريخ الذي يناسبك لإجراء المقابلة، ثم اطبع وثيقة التعهد ووصل الموعد لترفقهما يوم المقابلة.

شروط منحة البطالة 2022

هناك شروط تم تحديدها للاستفادة من منحة البطالة، أوّلها أن تكون أعمار كل المتقدمين أكثر من 19 ولا أكثر من 40. كما لا يجب أن يكون مستفيدا من الدعم الذي تقدمه الدولة الجزائرية، ولا يكون تابع لدعم الصندوق الوطني للتقاعد. ويتوجب على كل شاب جزائري أن يبرر موقفه فيما يتعلق بالخدمة الوطنية، سواء بالإعفاء أو إثبات باجتيازها فعلا.

بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن لا يقبل طلب زوج المتقدمة إن كان عاملا في القطاع العام أو الخاص، كما لا تقبل طلبات الطلاب الجامعيين الذين لم ينهوا دراستهم أو تكوينهم في إحدى المؤسسات، وفي حال قدمت لهم الوكالة الوطنية للتشغيل أكثر من عرضي عمل ورفضهما بعد الاستفادة من المنحة ستسقط عنه المنحة بشكل تلقائي ولن يستفيد مجددا.

حالات وقف منحة البطالة

هناك بعض الحالات التي تسحب فيها منحة البطالة من المستفيدين منها، ويكون ذلك في حال رفض عمل من التي تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل، كما تتوقف المنحة في حال رفض أحد عروض التكوين المقدمة له أو انسحب منها، وكذلك يتم إسقاط المنحة في حال التحاق المستفيد بمنصب عمل، وغير ذلك ستستمر المنحة إلى أجل غير محدد.

إلى هنا نصل معكم على نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع رابط التسجيل في منحة البطالة minha anem dz. وهو البوابة الإلكترونية الوحيدة التي تمكنكم من التسجيل في منحة البطالة، ثم انتقلنا بين الاسطر لتعرض لكم شروط الاستفادة من منحة البطالة، ثم تحدثنا عن حالات وقف منحة البطالة التي تقدر قيمتها بـ 13000 دينار جزائري.