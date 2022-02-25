الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz التسجيل فى منحة البطالة 2022

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل فى الجزائر عن منحة البطالة والتي يمكن التسجيل فيها من خلال منصة minha.anem.dz، فقد أصبحت عملية التسجيل متاحة الأن بعد إعلان الرئيس الجزائري عن تلك المنحة خلال الفترة الماضية، فيمكن التعرف على كافة التفاصيل من خلال الدخول على المنصة المخصصة لمنحة البطالة 2022، وقد تميزت المنصة بإمكانية حجز الموعد والقيام بتعديلة ومتابعة عملية التسجيل بكل سهولة، ويذكر أيضاً أن عملية مراجعة الطلبات المقدمة تتم بمعرفة الوكالة الوطنية للتشغيل فى الجزائر، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الأخرى من خلال هذا المقال.

خطوات التسجيل فى منحة البطالة 2022 الجزائر

سوف نوضح لكم الخطوات التي يجب إتباعها لإتمام عملية التسجيل فى منحة البطالة 2022:

أولاً الدخول على منصة منحة البطالة minha.anem.dz

الموافقة على الشروط والأحكام بعد مراجعتها.

تسجيل البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل فى منحة البطالة.

حجز موعد مع أحد مستشاري وكالة التشغيل التابعة للمدينة التي يقيم فيها.

طباعة موعد المقابلة الشخصية، وإرفاقة مع المستندات والأوراق المطلوبة وتقديمها أثناء المقابلة الشخصية.

شروط الحصول على منحة البطالة 2022 فى الجزائر

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل أهم الشروط التي يجب الإلتزام بها للموافقة على طلب منحة البطالة، وهي ما تمثلت في:

يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 19 عام، وألا يزيد عن 40 عام.

لديه حساب شخصى نشط.

ألا يكون من مستفيدي الصندوق الوطنى للتقاعد.

إذا كان المتقدم امرأة يشترط ألا يكون زوجها موظفاً ولدية راتب شهري ثابت.

توضيح موقف إداء الخدمة الوطنية الجزائرية.

يشترط أن يكون المتقدم على طلب المنحة لم يسبق له الاستفادة بإحدى مساعدات الدولة.

ستقدم الوكالة عرضين لتوظيف يشترط عدم رفض أكثر من عرضين.

يشترط أن يكون المتقدم غير طالب جامعي.

الأوراق المطلوب تقديمها فى منحة البطالة بالجزائر

تعد من أهم الأوراق والوثائق التي يجب تقديمها اثناء التقدم على منحة البطالة 2022 هي: