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عمر شويل - جدة كيف اعرف رقم اشتراك المنشأة في التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وكيف يمكنني الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بالمؤسسات المشتركة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث يعطيك الموقع يعطيك كل المعلومات عن الاشتراك المؤسسي وأهمية هذا الرقم بالإضافة إلى الاستعلام التفصيلي عنه خطوة بخطوة ويمكن تنفيذ الخطوات سواء لأصحاب الأعمال أو المديرين التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص في المملكة بسرعة وسهولة.

كيف اعرف رقم اشتراك المنشأة في التأمينات الاجتماعية 2022

رقم اشتراك المؤسسة في التأمينات الاجتماعية هو الرقم الذي تديره المؤسسة في أي قطاع من قطاعات السوق السعودي ويشير إلى أن المؤسسة لديها سجل تأميني مطابق للأنظمة والقواعد المعمول بها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة، حيث تشارك المؤسسة في نظام التأمينات الاجتماعية.من أجل حرية مزاولة أي شكل من أشكال النشاط في السوق السعودي حتى تتمكن الوكالة من تنفيذ متطلباتها وتفعيل التغطية التأمينية لعمالها ، وهي أمور ضرورية على الرقابة المنشأة والتزامها بمتطلبات الدولة من عمالها بغض النظر عن هؤلاء العمال سواء كانوا عاملة منزلية أو عاملة أجنبية.

طريقة التعرف على رقم اشتراك المنشأة

خدمة الاستعلام عن رقم تسجيل مؤسسة الضمان الاجتماعي هي خدمة إلكترونية تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على كافة معلومات مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال هذه الخدمة، والطرق المحددة هي كما يلي في الخطوات التالية :

قم بزيارة موقع وكالة التأمين الاجتماعي

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

حدد نوع المستخدم: يكون اعمال.

حدد نوع الخاص ب مشرف المنشأة.

اكتب هويتك الوطنية أو رقم إقامتك.

أدخل كلمة المرور.

ثم اكتب الرمز الذي سيظهر أمامك .

انقر فوق خيارات تسجيل الدخول.

حدد معلومات المنشأة.

تتضمن معلومات المنشأة: رقم الاشتراك، اسم المكتب، وكذلك تاريخ الاستلام، وكتابة الاسم العربي للمنشأة، الاسم الانجليزي للمؤسسة.

رابط الاستعلام عن بيانات المنشأة

الاستعلام عن البيانات الخاصة المنشأة، بما في ذلك أرقام المنشأة في التأمينات الاجتماعية، والخدمات الإلكترونية المقدمة من شركات التأمين الاجتماعي للمواطنين في السعودية وكذلك المقيمين والمستثمرين وأصحاب الوكالات والجهات التنظيمية، في حزم الخدمات المختلفة في شركات التأمين الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ، والتي من خلالها يتم تغطية جميع الأشخاص من قبل يمكن لنظام الشركة التعرف على الخدمات والإنجازات.