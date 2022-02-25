نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قياس برقم الهوية 1443 عبر موقع المركز الوطني للقياس الموحد qiyas.sa في المقال التالي
تصدر رابط نتائج قياس برقم الهوية 1443 عبر موقع المركز الوطني للقياس الموحد قائمة محركات البحث في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية تزامنا مع حرص كثير من الطلاب على معرفة نتائج قياس القدرات برقم الهوية للمتقدمين لأداء اختبار قياس القدرات العامة، من طلاب المرحلة الثانوية؛ لضمان الحصول على أعلى مؤشرات للتأهيل للالتحاق بالجامعات السعودية، حيث يمكن لكل طالب دخول الاختبار أكثر من مرة بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي بحد أقصى 5 مرات، على أن يحصل على أعلى درجة حققها في جميع الاختبارات، وليس أخرها.
نتائج قياس برقم الهوية
يأتي تزايد البحث عن نتائج قياس برقم الهوية 1443 بالتزامن مع انتهاء الطلاب في المملكة العربية السعودية من أداء اختبارات القدرات العامة خلال الفترة الماضية، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا وضمان سلامة الطلاب خلال أداء الاختبارات.
وتعتمد المملكة العربية السعودية على إجراء اختبارات قياس القدرات المعرفية للطلاب قبيل الالتحاق بالمرحلة الجامعية لتحديد مستويات الطلاب والتأكد من كفاءتهم.
رابط نتائج قياس برقم الهوية 1443
ويستعرض لكم موقع ثقفني رابط نتائج قياس برقم الهوية 1443 عبر موقع المركز الوطني للقياس الموحد وكيفية استخراج النتائج بكل سهولة في اطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا من الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:-
- أولا: يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع المركز الوطني للقياس الموحد عبر e-services.qiyas.sa
- ثانيا: الشروع في إنشاء حساب في موقع المركز الوطني للقياس.
- ثالثًا: بعد ذلك يتم تحديد ماهية لاختبار ما إذا كان اختبار ورقي أم محوسب.
- رابعًا: ادخل الرقم المرور السري كي تتمكن من الدخول إلى المركز.
- خامسا: كتابة البيانات المطلوبة في التبويب المحدد لكل منها.
- سادسًا: تسجيل الدخول إلى موقع المركز من خلال إضافة رقم الهوية .
- سابعًا: تسجيل رقم المرور السري في الخانة المخصصة لذلك.
- ثامنا: نقل نص الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.
- تاسعا: الضغط على أيقونة تسجيل الدخول ثم بحث.
- أخيرًا: ستظهر في النهاية نتائج القياس برقم الهوية بشكل كامل مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.
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