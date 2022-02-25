نتائج القبول الموازي في العراق 2022..للقبول في الجامعات العراقية

نتائج القبول الموازي في العراق 2022 يهتم به الان الآلاف من الطلاب الناجحين في السادس الاعدادي، حيث أن الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون اعلان القبول الموازي، وتشير التعليم الموازي إلى قبول الطلاب بمعدل أقل من معدل القبول المركزي داخل الكلية على النحو الذي تحدده وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى إدخال التعليم الموازي، سنشرح كيفية معرفة نتائج القبول الموازي، وسعر التعليم الموازي في الجامعات العراقية.

كيف تحصل على نتائج القبول في التعليم الموازي

أعلنت جامعات العراق عن نتائج القبول الموازي عبر مواقعها الرسمية ، لتتمكن من الاطلاع على نتائج العام الدراسي 2022 ، ويمكنك الحصول على النتائج من خلال الخطوات التالية:

يتم اولا قيام الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي العراقية .

سوف تجد على الموقع الرسمي نتائج الطلاببالنسبة للتعليم الموازي.

ثم يتم الضغط عليه.

يمكنك النقر مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية.

أدخل رقم اختبار الطالب، إلى جانب جميع المعلومات المقدمة لك على الموقع، وانقر فوق الحصول على النتائج.

سوف يجد الطالب ان النتائج ستكون متاحة.

الرسوم الدراسية في التعليم الموازي

يهتم أعداد كبيرة بالاستعلام عن الرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب المقبولين في خلال هذاالعام الدراسي للتعليم الموازي، وبحسب جامعة بغداد فإن الرسوم كالتالي:

تكاليف الدراسة في كلية الطب تصل إلى 9 مليون دينار عراقي.

7.5 مليون دينار عراقي لكلية طب الاسنان.

6.5 مليون دينار عراقي لكلية الصيدلة.

3 ملايين دينار عراقي لقسم البترول والعمارة في كلية الهندسة.

2.25 مليون دينار عراقي لقطاعات هندسية اخرى.

2 مليون دينار عراقي لكلية الهندسة والتكنولوجيا.

1.75 مليون دينار عراقي لمدرسة التمريض.

1.75 مليون دينار عراقي لكلية الطب البيطري.

2.25 مليون دينار عراقي لمعهد التكنولوجيا الطبية والصحية.

درجات التقدم في الموازي