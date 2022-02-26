بايدن: حلف الأطلسي سيحافظ على سياسة "الباب المفتوح"

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، بعد حديثه مع زعماء دول حلف شمال الأطلسي، إن الحلف سيحافظ على سياسة "الباب المفتوح" أمام الدول الأوروبية "التي تشاطرنا قيمنا"، والتي قد تطلب يوما الانضمام للحلف.

وقال بايدن إنه أمر بنشر قوات إضافية لتعزيز القدرات الأميريكية في أوروبا ودعم الحلفاء في حلف الأطلسي.

وأكد بايدن أن بوتن فشل في تحقيق هدفه بتقسيم الغرب، مشيرا إلى أميركا ستدافع عن كل قطعة أرض من أراضي حلف الأطلسي.

يأتي ذلك في وقت أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنّ الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي للصحافيين، إنّ الولايات المتّحدة تعتبر أيضاً أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، فإنّ ذلك سيشكّل "عملاً مروّعاً".

وقال ساكي إن منع السفر إلى الولايات المتحدة سيكون "جزءا" من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على الرئيس الروسي ووزير خارجيته.