عاجل- بريطانيا تجمد أصول بوتين ولافروف ردا على العملية العسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، بأن السلطات البريطانية قررت تجميد أصول الرئيس الروسى بوتين ووزير خارجيته لافروف فى بريطانيا، ردا على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.





وأكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، فى وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سيتم فرض عقوبات بريطانية على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجى لافروف قريبا. وأضاف جونسون، فى تصريحات صحفية عقب مؤتمر حلف الناتو، أنه عرض فى اجتماع الناتو فرض عقوبات على بوتين ولافروف وطرد روسيا من نظام سويفت فورًا، لافتا إلى أنه يجب أن يدرك العالم أن بوتين سيفشل. وفى وقت سابق، اتفقت دول الاتحاد الأوروبى على فرض عقوبات شخصية على كل من رئيس روسيا فلاديمير بوتين ووزير خارجيتها سيرجى لافروف على خلفية أحداث أوكرانيا.

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