نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2000 كوينز مجانا شحن كوينز PES 2021 Mobile بطريقة رسمية وإضافة أيكون مومنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز PES 2021 Mobile ، لقد عرضنا من قبل كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بعدد 600 كوينز مجانية. ولكن الأمر اليوم سوف يختلف قليلا وسيتم عرض طريقة الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بعدد 2000 كوينز مجانية.ويمكن من خلال الكوينز شراء لاعبين الأساطير من أيقونة BOX DRAW. كذلك يمكن أستخدام الكوينز في شراء لاعبين أيكون مومنت بيس 2021 بعدد 100 كوينز للمرة الواحدة. ومن خلال الفقرات التالية سوف نعرفك كيفية الحصول عليهم بدون مشاكل أو الدخول على تطبيقات أو مواقع أخرى. بل يمكن شحن كوينز بيس 2021 مجانا من خلال اللعبة نفسها بالطريقة التالية.

شحن كوينز PES 2021 Mobile عدد 2000 كوينز

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 بهذا العدد الذي يعتبر عدد كبيرا في عالم عملات اللعبة. والأمر يحتاج بعض مهارات اللعب لأن معظم الكوينز يتم الحصول عليها من خلال الفوز في المباريات خاصة مباريات DAY. ويمكن الحصول علي كوينز في بيس 2021 بهذا القدر من خلال الأتي.

أول خطوة هي تسجيل الدخول اليومي على اللعبة واختيار الهدية اليومية كوينز بدلا من GP. حيث يتم إضافة 100 كوينز أسبوعية في رصيدك مقسمة على أيام الأسبوع كل يوم 10 كوينز حتي اليوم السادس من الأسبوع يتم إضافة 20 كوينز والسابع 30 كوينز. وبذلك شهريا يمكن الحصول على 400 كوينز مجانية عن طريق شحن كوينز PES 2021 Mobile من داخل اللعبة.

من داخل اللعبة. وليتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 والوصول إلى 2000 كوينز يتم الفوز بمنافسات DAY. حيث يتم الفوز بهذه المنافسات الكثيرة حيث يتم إضافة 200 كوينز من خلال منافسات DAY. ويمكن الحصول على 200 كوينز أخرى من نفس المنافسات بعد تنزيل المنافسة يوم الجمعة. وبذلك أسبوعيا يصل المستخدم إلى 400 كوينز وشهريا 1600 كوينز مجانية. وبجانب الخطوة الأولى يتم الوصول إلى 2000 كوينز مجانية من لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل.

كيف تحصل على أيكون مومنت بيس 2021 مجانا وبالكوينز

في إطار أحداث يوم الخميس 24 فبراير تمت إضافة منافسة مباراة والفوز بها مقابل أيكون مومنت بيس 2021 مجانا من يوفنتوس وريال مدريد بحد أقصى لاعب مجاني من كل فريق. ولكيفية الحصول على أيكون مومنت بيس 2021 اللاعب مكاليلي لاعب ريال مدريد أو اللاعب ديل بييرو لاعب يوفنتوس يجب الدخول على طريقة الحصول على أيكون مومنت بيس 2021 مجانا. كما يمكن الحصول على الأيكون مومنت أيضا عن طريق شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا من خلال التالي.

بعد الحصول علي كوينز في بيس 2021 وانتهاء الحصول على ايكون مومنت مجاني يمكن الدخول على أيقونة ايكونيك مومنت وشراء مكاليلي أو ديل بييرو من خلال الكوينز التي قمنا بشحنها. بالنقر على الأيقونة والنقر على 100 كوينز ثم SIGN.

وانتهاء الحصول على ايكون مومنت مجاني يمكن الدخول على أيقونة ايكونيك مومنت وشراء مكاليلي أو ديل بييرو من خلال الكوينز التي قمنا بشحنها. بالنقر على الأيقونة والنقر على 100 كوينز ثم SIGN. كما يمكن شراء اللاعب باتريك فييرا هذا الأسبوع بالكوينز من ايقونة BOX DRAW.

وهنا قد وصلنا لنهاية كيفية شحن كوينز PES 2021 Mobile بعدد 2000 كوينز مجانية جرب الآن الخطوات وأدخل في عالم المنافسة. كما عرضنا لك كيفية الحصول على أيكون مومنت بيس 2021 مجانا. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.