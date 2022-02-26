نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف رقم اشتراك المنشأة في التأمينات 1443؟ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية كشفت عن رقم اشتراك المنشأة بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عنها أحد الخدمات التي يتم تقديمها داخل المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني، وهذا للأشخاص الراغبين في التعرف عليها، كما أن المؤسسة العامة للتأمينات والتي تعد الجهة المسؤولة عن تقديم كافة الخدمات والاستعلامات الخاصة بها.

وقدمت خطوات تفصيلية للمشرفين أو أصحاب الأعمال بالمنشآت التي تتبع القطاع الخاص بشكل سريع وميسر من خلالها، وأحد هذه الخدمات والاستعلامات هو الاستعلام عن المنشآت، بالإضافة إلى معرفة رقم الاشتراك الخاص بها.

خطوات معرفة رقم اشتراك المنشأة

الاستعلام عن الرقم الخاص باشتراك المنشأة في التأمينات الاجتماعية أحد خدمات مؤسسة التأمينات الإلكترونية داخل المملكة، حيث توفر لصاحب العمل إمكانية استعراض التفاصيل والبيانات والمعلومات المتعلقة بها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

الضغط على تسجيل دخول.

تحديد نوع المستخدم وهنا سيكون أعمال.

اختيار نوع المشرف على المنشأة.

إضافة رقم الهوية كما يمكن وضع رقم الإقامة.

تسجيل كلمة السر.

وضع الرمز المرئي.

النقر على تسجيل الدخول.

إضافة المعلومات الخاصة بالمنشأة.

تظهر معلومات المنشأة والتي تتمثل فيه اسمها بالعربي والانجليزي والاسم المختصر بالعربي والانجليزي وتاريخ الاستلام ورقم الاشتراك ورقم الاستقدام وضع التقويم والنشاط ورمز النشاط وتاريخ الاشتراك وغيرها من التفاصيل والمعلومات الخاصة بها.

ماذا يعني رقم اشتراك المنشأة

يوجد رقم فريد يخص كل مؤسسة ومنشأة من المنشآت التي تتبع القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية، وهذا الرقم يتم استعماله عبر الموظفين العاملين بها، كما يتم تقديمه من قبل المشرفين ليتم استعماله في خدمات مؤسسة التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني.

اوهذا حيث أن ذلك الرقم يتيح لهم إمكانية التسجيل بالبوابة الإلكترونية ليتلقوا كل الخدمات المتوفرة بشكل إلكتروني، كما يتم استعماله في الاستعلام عن المنشآت وخدمات أخرى كثيرة تتوقف على ذلك الرقم، لذلك من المهم معرفة الرقم الخاص بالمنشأة لكل الموظفين والعاملين بها والذي يتم الاستعلام عنه كما وضحنا سابقاً.

استعلام عن رقم المنشأة

يمكن التعرف على بيانات المنشأة ومن ضمنها رقم الاشتراك الخاص بها من خلال موقع التأمينات الاجتماعية https://www.gosi.gov.sa، والتي تعد الجهة الرسمية المسؤولة عن جميع المنشآت الخاصة بالقطاع الخاص، وهذا لأنها خدمة إلكترونية ضمن الخدمات العديدة التي توفرها إلى المواطنين والمقيمين والمستثمرين وأصحاب المنشآت وكذلك المشرفين داخل السعودية، كما أنها تقدم خدمات أخرى لكل المشمولين بالنظام من خلال موقعها الإلكتروني.