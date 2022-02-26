البنتاغون: أميركا تقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون: الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا مع مواجهة حكومتها غزوا روسيا واسع النطاق.

وأضافت أنها تحدد أفضل طريقة لتقديم هذا الدعم، مؤكدة أنها تبحث في كل الطرق لمساعدة القوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في إفادة صحفية: "سأكون واضحا للغاية هنا: سنقدم مساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا. ما زال يجري العمل لتحديد كيفية القيام بذلك".

وقال البنتاغون: "تستخدم القوات الأوكرانية الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة في حربها مع القوات الروسية ويمكن رؤية هذا بشكل واضح".

وأضاف: "الروس ليس لديهم السيطرة الكاملة على الأجواء الأوكرانية.. ومستمرون في تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا".