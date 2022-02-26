روسيا: جيشنا سينسحب من أوكرانيا بعد إتمام العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال تشيجوف فى حديث لصحيفة "Euractiv" تعليقا على العملية الروسية: "لا نعتزم البقاء للأبد هناك. الجيش الروسى سينجز العملية، ونآمل بأن يكون ذلك قريبا وليس بعيدا، وينسحب".

ونفى المندوب الروسى وجود أى خطط لدى موسكو لضم أراض أوكرانية لروسيا.

وأضاف مع ذلك أنه سيتم "توسيع أراضى جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك" حتى تصل إلى "الحدود المنصوص عليها فى دستوريهما".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فجر أمس الخميس، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

وبدأت روسيا صباح أمس الخميس عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك رسميا،ً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكراني.