أوكرانيا تعلن موافقتها على اقتراح روسيا بإطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وكتب المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجى نيكيفوروف على "فيس بوك": "لقد وافقنا على اقتراح رئيس روسيا، وخلال الساعات القادمة سوف يناقش الطرفان مكان وزمان المفاوضات". ووفقا له، فإنه كلما بدأت عملية التفاوض مبكرا، ازادت فرص استعادة "الحياة الطبيعية"، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف فى وقت سابق، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لإرسال وفد روسى إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى.

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