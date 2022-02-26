الخارجية الروسية: العلاقات مع الغرب تقترب من نقطة اللاعودة

نقلت وكالة تاس للأنباء، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قولها، الجمعة، إن العلاقات بين روسيا والغرب تقترب من نقطة اللاعودة.
ونسبت وكالة الإعلام الروسية إليها القول أيضا، إن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير الخارجية سيرغي لافروف كشف "العجز التام" للغرب في مجال السياسة الخارجية.
ومضت تقول: "المسألة هي أننا وصلنا إلى الخط الذي تبدأ عنده نقطة اللاعودة".
وتأتي تصريحات زاخاروفا قبل أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض عقوبات على بوتن ولافروف، لكنها جاءت بعد أن أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن إجراء عقابي مماثل.
وسخرت زاخاروفا من الإجراء البريطاني قائلة: "ليس لبوتن أو لافروف حسابات في بريطانيا أو أي مكان آخر في الخارج".
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