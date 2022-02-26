مجلس الأمن يفشل فى تمرير مشروع قرار يدين الغزو الروسى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأثنت المندوبة الأميركية خلال الجلسة على شجاعة الروس الذين تظاهروا ضد الحرب وبوتين، ونددت المندوبة الأمريكية باستخدام روسيا حق الفيتو فى مجلس الأمن.

قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، إن القوات الروسية ستقتحم كييف الليلة، موضحا أن الليلة ستكون صعبة ولا يمكن أن نخسر كييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكان الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اتهم أوروبا بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسى، والتباطؤ فى إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسى على أوكرانيا.

استخدمت روسيا حق الفيتو فى مجلس الأمن الدولى وعطّلت مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن يوم الجمعة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.

وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت، وصوتت روسيا التى تتمتع بحق الفيتو ضده.

وكان مشروع القرار يدين العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا واعتبرها "انتهاكا للقانون الدولي"، وطالب موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا.