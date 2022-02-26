بايدن يطلب من الكونغرس 6.4 مليارات لمواجهة أزمة أوكرانيا

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ومساعدون في الكونغرس، إن البيت الأبيض طلب من الكونغرس، الجمعة، الموافقة على مساعدات بقيمة 6.4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية والأمنية في أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

ويتضمن الطلب 2.9 مليار دولار مساعدات أمنية وإنسانية، و3.5 مليارات دولار لوزارة الدفاع الأوكرانية. وقال مساعدون في الكونغرس إن الإدارة تقدمت بهذا الطلب يوم الجمعة. وستغطي الأموال أيضا تنفيذ العقوبات التي يفرضها بايدن لمعاقبة روسيا بسبب هحومها على أوكرانيا. وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، على الرئيس الروسي فلاديمبر بوتن، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، بسبب غزوروسيا لأوكرانيا.

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