كييف: مصير أوكرانيا يتحدد الليلة وعلينا أن نتحمل

قال مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، الجمعة، إن مصير بلاده يتحدد الليلة، في ظل استمرار الهجوم الروسي على العاصمة كييف.

وأضاف: "علينا أن نتحمل الليلة.. مصير أوكرانيا يتقرر الآن

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليلة السبت، من أنّ القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: "يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. العديد من مدن بلادنا يتعرّض للهجوم".

وأضاف: "اهتمام خاص بكييف... لا يمكننا أن نخسر العاصمة".

وتابع: "أتوجّه إلى المدافعين عنّا، رجالاً ونساءً في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كلّ قواته لسحق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء" على كييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني أنّه تحدث خلال النهار مع العديد من كبار القادة الغربيين، بمن فيهم الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وقال: "اتّفقنا على مزيد من المساعدات، ومزيد من الدعم، على دعم كبير لبلادنا".

وشدّد زيلينسكي على أنّ "هدفنا الرئيسي هو إنهاء هذه المذبحة".