فيضانات البرازيل.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 217 شخصا

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات التى شهدتها مدينة بتروبوليس البرازيلية إلى 217 شخصا بعد انتشال جثث جديدة عقب 10 أيام من المأساة، فيما لا يزال 33 شخصا فى عداد المفقودين بحسب السلطات.





وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على المدينة التى يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة وتقع على بعد 60 كيلومترا شمال ريو دى جانيرو، مسببة سيولا طينية وانهيارات أرضية غمرت الشوارع ودمرت المنازل وجرفت السيارات وتركت آثارا على امتداد مئات الأمتار على سفوح الجبال بالمنطقة.

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