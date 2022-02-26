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عمر شويل - جدة شروط الضمان المطور 1443 تسجيل جديد للراغبين في الحصول على الراتب وأيضا لمن وصلتهم رسالة عدم التأهل لراتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يكون على جميع الراغبين في الحصول على الدعم الشهري لمعاش الضمان التعرف على الشروط والالتزام التام بها لضمان القبول في استحقاق أهلية لضمان المطور بالمنظومة والتحديث الجديد.

شروط الضمان المطور 1443 تسجيل جديد (عاطلين – متزوجين – مطلقات) عبر sbis.hrsd.gov.sa

وقد قام المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق بالتسجيل في منصة الدعم والحماية بالمراحل السابقة، المرحلة الأولى وأيضا تحديث بيانات نظام الضمان المطور القديم، وينتظر أغلب المسجلين بالمرحل الثانية وصول رسالة التأهيل أو تعديل البيانات لمن لم يتم تأهيلهم، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على جميع التساؤلات لبيان كافة النقاط غير المفهومة للمواطنين عبر منصة تويتر.

موعد إيداع راتب الضمان المطور في مارس 2020

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل مراجعة ودراسة لجميع الطلبات وتقوم بالإرسال التدريجي لرسائل الأهلية للمقبولين أو رسالة عدم التأهل مشمولة بأسباب عدم القبول، وتقوم عبر منصة تويتر الخاصة بها بالرد على التساؤلات وأيضا إعلان مواعيد إيداع الرواتب بالشهر الجديد، وقد أعلنت موعد إيداع الراتب للمرحلة الثانية من مقبولي الضمان المطور والذي يكون في نهاية الشهر الهجري الجاري.

موعد إيداع راتب الضمان بالهجري موعد إيداع راتب الضمان بالتقويم الميلادي 30 رجب 1443 3 مارس 2022

شروط الضمان المطور الجديدة (للعاطلين – الموظفين – المطلقات)

يكون على جميع فئات المواطنين الالتزام التام بالحد الأدنى لراتب الضمان وهو 550 ريال للفرد وأيضا 1100 ريال لرب الاسرة، رجل أو امرأة.

يتم الإعلان عن كامل بيانات الدخل المكتسب وغير المكتسب مثل حساب المواطن أو حافز أو راتب الزوجة كذلك وغيره.

يكون على المطلقات تقديم ما يفيد باستقلالية السكن، إيصال الكهرباء أو إيصال الإيجار وغيره، وذلك للحصول على راتب الضمان كفرد مستقل.

يقبل الضمان المطور الموظفين أصحاب الدخل المنخفض بالتسجيل في الضمان المطور، بخلاف نظام الضمان القديم.

يجب أن يكون للعاطلين برامج تدريب وتأهيل يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والالحاق بالوظيفة المناسبة لهم ولا يتم تسلم الراتب طوال العمر.

يتم تسلم الرواتب الخاصة بالضمان طوال العمر إذا كان صاحب الراتب من غير القادرين على العمل وما دونهم.

حالات إيقاف راتب الضمان

يستمر الحصول على الراتب إذا استمرت الظروف مناسبة للحصول عليه، ويتوقف الراتب في الظروف التالية:

وفاة صاحب المعاش.

إذا لم يستدل على العنوان أو ثبت سفره خارج البلاد.

في حالة تم تغيير في بيانات الدخل الخاصة به لتكون أعلى من الحد المانع لراتب الضمان.

إذا تم التلاعب أو عدم استكمال بيانات الدخل في التحديث الجديد للضمان.

في حالة لم يقم المواطن بتحديث البيانات في المواعيد المحددة لذلك يتم إيقاف الراتب مؤقتا وإذا تقاعس يتم الإيقاف نهائيا.

كيفية التسجيل الجديد لغير المؤهلين

تصل رسائل التأهيل للمواطنين بشكل متتالي بينما تصل البعض رسالة عدم التأهيل ويكون عليهم اتباع الخطوات التالية: