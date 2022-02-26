شركة البلاد للوظائف التعليمية كيفية التقديم الشروط والمزايا وكيفية فتح حساب

يبحث الكثير من شباب الخريجين ومن يحملون شهادات علمية ولايجدون وظيفة حيث وفرت العديد من الشركات والمؤسسات وظائف للخريجين ولم يلتحقوا بسوق لعمل بالمملكة حيث وفرت شركة البلاد للإستشارات والحلول فرصة الحصول على وظائف متعددة للنساء والرجال الحاصلين على الثانوية العامة، بالمدارس التعليمية الحكومية بمختلف المدن داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلال مقالي سوف ننشر شروط الالتحاق والتقديم بشركة البلاد واهم مزايا التقديم بشركة البلاد وكذلك نوضح خطوات التقديم بشركة البلاد، حيث ان لشركة البلاد تقدم الكثير من خدماتها للعملاء سواء القطاع الخاص أو الحكومي لتوفير فرصة الشغل لشباب.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في شركة البلاد للوظائف التعليمية:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية من الأصل

يشترط على الشخص المتقدم أن يكون حسن السيرة

بالإضافة إلى ضرورة التأكد من إنه لم يسبق عليه أحكام شرعية أو جريمة.

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة للقبول بالوظيفة.

يشترط أن يجتياز الكشف الطبي بنجاح واجتيازه للمقابلة الشخصية

اهم مزايا التسجيل في شركة البلاد للوظائف التعليمية:

من أهم المزايا وجود راتب مغري للأشخاص المقبولين في وظائف البلاد في السعودية.

بمجرد التسجيل يمكن الحصول على تأمين طبي في أرقى المستشفيات السعودية.

من مزايا التسجيل في شركة البلاد للوظائف التعليمية هو إمكانية الحصول على أجازات عدة سواء كانت رسمية أو السنوية مدفوعة الأجر.

ومن اهم مزايا التسجيل في شركة البلاد المكافئات والعلاوات السنوية للموظفين بالقطاع التعليمي الحكومي.

خطوات التقديم على الوظيفة التعليمية في شركة البلاد: