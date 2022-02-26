جنود فرنسيون إلى رومانيا إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا

أعلن رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، الجنرال تييري بورخار، الجمعة، أن فرنسا ستنشر 500 جندي في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بورخار في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية ومحطة فرانس 24، إن "حلف شمال الأطلسي قرر أن يعزز وجوده وأن يبعث إشارة واضحة جدا على التضامن الاستراتيجي وأن ينشر قوات في رومانيا".

أضاف: "سننشر نحو 500 رجل مع مركبات مدرعة وعربات قتالية لتقديم دعم لرومانيا وكذلك لنقل رسالة تضامن استراتيجي من جميع أعضاء الحلف الأطلسي".

وأكد أن فرنسا ستُبقي أيضا، في إطار الأطلسي، على وجودها العسكري في إستونيا المتاخمة لروسيا، إلى ما بعد مارس، وذلك "في ضوء الوضع الذي يمر به الحلف الأطلسي اليوم والوضع المتأزم والحرب في أوكرانيا".