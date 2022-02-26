في كييف.. جيش أوكرانيا يعلن صد "هجوم منتصف الليل"

أعلنت القوات الأوكرانية، السبت، أنها صدت "هجوما" ليليا شنه جنود روس على موقع لها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك: "الهجوم تم صده"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.

وأرفقت القوات الأوكرانية هذه الرسالة بصورة تظهر تصاعد عمود دخان كبير وسط منطقة حضرية، عند منتصف الليل، في وقت تخشى كييف هجوما كبيرا من جانب الجيش الروسي للاستيلاء على العاصمة.

كما سمع صحافيو وكالة فرانس برس من وسط العاصمة دوي انفجارات قوية فجر السبت.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الأوكراني أن هناك "معارك عنيفة" مستمرة في فاسيلكيف، على بعد حوالى 30 كيلومترا جنوب غرب كييف حيث يحاول الروس "إنزال مظليين".

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الجمعة السبت، من أن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال في رسالة مصورة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة: "يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. الكثير من مدن بلادنا يتعرض للهجوم".

وأضاف: "اهتمام خاص بكييف. لا يمكننا أن نخسر العاصمة".

وتابع: "أتوجه إلى المدافعين عنا، رجالا ونساء في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كل قواته لسحق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء" على كييف.