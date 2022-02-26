كيفية التقديم على منحة قطعة ارض من الديوان الملكي برقم الهوية 1443 شروط التسجيل

التقديم في منحة قطعة ارض من الديوان الملكي 1443 من أكثر البرامج و الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي في الفترة الأخيرة وهذا لكي يساعد على خدمة المواطنين السعوديين في توفير ومساعدتهم في تقديم حياة كريمة لهم، فمن خلال هذا البرنامج يستطيع المواطن على امتلاك قطعة أرض مؤهل ومجهزة من الديوان الملكي يشكل مجاني لإقامة منازل وبيوت ومساكن يمكنهم العيش بها، ولهذا تم وضع بعض الشروط التي تم وضعها لكى يتم قبول أكثر الأسر احتياجًا للدعم، في ظل التسهيلات العديدة يمكن التقديم إلى قطعة ارض من الديوان الملكي إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات والمراكز الحكومية للتقديم.

كيفية التقديم إلى قطعة أرض الديوان الملكي 1443

كما ذكرنا لكم يمكنك إلكتروني تقديم طلب للحصول على دعم قطعة ارض من الديوان الملكي، وطريقة التقديم هي:

في البداية قم بالدخول إلى منصة الديوان الملكي.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة سكني.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول في سكنى و إدخال رقم الهوية.

ثم النقر على أيقونة أنك لست روبوت.

قم بالضغط على التالي لاستكمال طلب التقديم.

بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

ثم النقر على منحه قطعة أرض الديوان المجانية.

سيطلب منك رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

النقر على تقديم الطلب وحفظ البيانات.

شروط الحصول على قطعة ارض من الديوان الملكي 1443

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافق مع كافة المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على دعم الديوان الملكي والحصول على قطعة أرض، الشروط هي: