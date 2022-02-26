وكالة الأنباء الأوكرانية: إسقاط طائرتين تابعتين لروسيا جنوب كييف

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بسقوط طائرتين تابعتين لروسيا فى بيلا تسيركفا جنوب كييف، مؤكدة أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لقصف روسى عنيف فجر الليلة الثالثة من العدوان الروسى على أوكرانيا.





وفى وقت سابق، قالت وسائل إعلام أوكرانية اليوم، إن هناك انقطاعا لخدمة الانترنت عن العاصمة الأوكرانية كييف وسط قصف روسى عنيف على العاصمة، وتتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسى عنيف فى فجر الليلة الثالثة من العدوان الروسى على أوكرانيا، ونسرت شبكة العربية لقطات توضح القصف العنيف على أوكرانيا.

وتتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسى عنيف فى فجر الليلة الثالثة من العدوان الروسى على أوكرانيا، ونسرت شبكة العربية لقطات توضح القصف العنيف على أوكرانيا.

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الغزو الروسى لأوكرانيا، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال كلمتها بمجلس الأمن، أن على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب، موضحة أن مشروع القرار يدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا.

وأضافت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة، خلال كلمتها بمجلس الأمن، أن روسيا انتهكت القانون الدولى بهجومها على أوكرانيا، مجددة التأكيد على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعت روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا فورا.