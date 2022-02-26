نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة الرصيد موبايلي وأكواد الاستعلام المباشر للشركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة الرصيد موبايلي ، يتساءل عملاء شركة موبايلي يرغبون في معرفة الرصيد المتبقي عن طريق الاتصال على بعض الأكواد المرصودة للعملية بشكل رسمي وللتسهيل على الجميع من خلال الشركة حيث يعتبر موبايلي الكثير من عملاء الشركة طريقة عن الرصيد موبايلي مسبقة الدفع بالإضافة إلى المتبقي من قيم الباقات الخاصة بهم حيث تقوم الشركة بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية والتي منها معرفة الرصيد ويمكن للقارئ باستخدام الجوال فقط أن يقوم بالاتصال ومعرفة قيم الرصيد المتبقي من العملية بصورة مباشرة وسهلة من خلال ما سنذكره في المقال لنقوم بإعطاء المعلومة للقارئ بصورة صحيحة.

طريقة معرفة رصيد موبايلي

تعد شركة موبايلي من أكبر الشركات بالمملكة العربية المتخصصة في مجال الاتصالات وقد قامت ببدء رحلتها منذ بضع من السنوات لتكون واحدة من رواد المجال بالمملكة ولتمنح كل خدماتها بصورة مباشر لجميع من هم على أرض السعودية وذلك من خلال مجال الهواتف والجوالات والإنترنت وقامت أيضا بجعل كل خدماتها تتم بصورة مباشر عبر الجوال أو بأكواد مباشرة منها شحن موبايلي عبر الجوال أيضا، وقامت أيضا بتنويع طرق كيفية معرفة رصيد موبايلي للمكالمات عبر الخدمات المباشرة حيث الآن تستطيع بكل سهولة معرفة قيمة الرصيد المتبقي لك من باقتك، وذك باتباع الآتي:

أولا قم بكتابة هذا الكود واضغط على اتصال #1411*.

ثانيا ستصلك رسالة بها القيمة الحالية والمتبقية.

ثالثا يمكنك أيضا معرفة قيمة رصيدك التابع لك بالدخول على تطبيق موبايلي المتاح على المتجر الإلكتروني.

رابعا سجل الدخول على التطبيق.

خامسا ادخل على معرفة الرصيد.

بهذا يكون القارئ قد عرف قيمة الرصيد التابع له والمتبقي منه بالكود المباشر من شركة اتصالات موبايلي.

معرفة رصيد موبايلي للإنترنت

بعد أن وضحنا كيفية معرفة المتبقي في بطاقة موبايلي يمكن معرفة استخدام شريحة بياناتي في موبايلي عبر أكواد مباشرة أيضا كما يمكن للقارئ أن يقوم بتسجيل الدخول على التطبيق كما ذكرنا حيث يوفر تطبيق موبايلي العديد من الخدمات التي تهم كل عميل وتسهل عليه في التحكم في الاستهلاك التابع له وأيضا كيفية الاستعلام عن قيمة شحنك في موبايلي في خطوات بسيطة عبر شريحة موبايلي من خلال التسجيل على التطبيق فقط، بالإضافة إلى معرفة استهلاك شريحة بيانات موبايلي mobily، لمعرفة الرصيد المتبقي وأيضا الاستعلام عن الشحن الباقي من معرفة شحن بيانات بطاقة موبايلي اتبع الآتي:

أولا بالاتصال على الكود #1411*2#.

ستصلك بعدها الرسالة بها بيانات استهلاكك بعدها.

ثالثا إذا لم تصلك الرسالة قم بالاتصال على الرقم #1422*.

رابعا يمكن أيضا الاتصال على الرقم *1411*1#.

يمكن أيضا معرفة بقية الرصيد التابع له من خلال التطبيق كما ذكرنا بتحميله وتسجيل الدخول.

بهذا يكون القارئ قد عرف عملية معرفة رصيد النت موبايلي إلى جانب إلى الاستعلام عن الرصيد، ويمكن للقارئ أيضا التواصل مع خدمة عملاء موبايلي إذا واجهته أي مشكلة في البنود السابقة، تتيح شركة سوا أيضا شحن رصيد الهاتف عبر الإنترنت.

معرفة عدد الدقائق المجانية

يمكن أيضا أن يقوم القارئ أو العميل بعملية معرفة دقائقه المتاحة بصورة مجانية للعميل على شكل هدية من الشركة وذلك عبر الإنترنت أو الجوال بالأكواد المقررة من الشركة وعبر الإنترنت من خلال التطبيق كما ذكرنا فهو يوفر على كثير من العملاء الخاصين بشركة موبايلي كثيرا من الوقت والجهد في الوصول للبيانات أو المعلومات التي يريدون بها بمجرد فتح التطبيق والدخول على الشحن الخاص بهم أو استخدام البيانات من شبكة موبايلي، ولمعرفة الدقائق اتبع الآتي:

يمكن الاستعلام عنها عبر *1422#.

بمكنك معرفة القيمة المتبقية من العملية أيضا عبر التطبيق الإلكتروني.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل كود لمعرفة دقائقه المتاحة بصورة مجانية ومعرفة موبايلي نت وأيضا كود معرفة رصيدي في موبايلي بصورة سهلة ومن خلال عمليات مباشرة، يمكن أيضا للقارء معرفة أرقام خدمة عملاء زين المتاحة بصورة مجانية.