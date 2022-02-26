نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” رابط نتائج القبول الموازي 2022 في العراق عبر وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq جميع الأقسام هُنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2022 في العراق نقدمه إليكم، حيث أن الكثير من الأشخاص يستعلمون عن نتائج التعليم الموازي في العراق هذا العام، لمعرفة عدد الطلاب الذين يمكنهم الالتحاق بالكليات المتاحة داخل العراق، حيث ظهرت النتائج ويجب على الطلاب الإسراع لمعرفة درجاته بشكل مفصل، بالإضافة إلى اتباع كافة الإجراءات اللازمة حتى يلتحق بالجامعة المناسبة للعلامات المتحصل عليها، تابعونا لتتعرفوا على المزيد.

ومتابعة لنتائج القبول الموازي، أصدرت وزارة التعليم العالي عن وجود نتائج القبول الموازي لعام 2022، ولقد قامت الوزارة بجعل نتيجة الحصول عليها بواسطة زيارة موقع الوزارة الرسمي، وهذا بسبب الانتظار الشديد من الطلاب موعود ظهور تلك النتيجة، ولقد قامت الوزارة بإعلان ظهورها في الساعات الماضية الأخيرة، وبالفعل قد ظهرت النتائج لجميع الطلاب.

رابط نتائج القبول الموازي 2022 في العراق

قامت وزارة التعليم العالي داخل العراق عن قبول الطلاب ضمن التعليم الموازي لهذا العام الدراسي 2022 م، فقد تضمنت النتائج التي تم نشرها قبول عدد من الطلاب بلغ حوالي 18573 طالب من الخريجين للعام الدراسي الحالي 2021-2022 م، أما بالنسبة لعدد الطلاب الذي تم قبولهم التابعين للعام الدراسي السابق 2019-2020 م فقد بلغ عددهم 3453 طالب، أما بالنسبة لعدد الطلاب الذين تم قبولهم داخل الكليات الطبية فقد وصل إلى حوالي 3911 طالب.

قامت وزارة التعليم العالي بضرورة إسراع الطلبة الذين تم قبولهم لاستكمال الإجراءات اللازمة، حتى يتمكنوا من الالتحاق بأحد الجامعات العراقية، حيث يتنافس على المقاعد المتاحة العديد من الطلبة، لذا يجب الإسراع ومتابعة كل ما يتعلق بشأن هذا الأمر.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق

يتم الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في النقاط التالية:

بداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بإعلان النتائج، وهو موقع وزارة التربية العراقية، ثم اتباع الخطوات اللازمة.

يلزم تحديد الرمز الخاص بالاستفسار عن النتيجة، ثم يكتب اسم الطالب ورقم الاختبار.

يظهر رز خاص بالاستعلام عن النتيجة يتم النقر عليه لمعرفة النتائج الخاصة بالطالب بالتفصيل.

شروط القبول الموازي

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على الطلبة المتقدمين، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: